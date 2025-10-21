İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    

    Dünya Seriyasının final mərhələsində uğurlu çıxış edən çimərlik güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

    Fərdi
    • 21 oktyabr, 2025
    • 16:18
    Dünya Seriyasının final mərhələsində uğurlu çıxış edən çimərlik güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

    Misirin İsgəndəriyyə şəhərində təşkil edilən Dünya Seriyasının final mərhələsində uğurlu çıxış edən Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Vətənə qayıdıblar.

    "Report"un məlumatına görə, onları Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında ailə üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri qarsalayıblar.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan təmsilçiləri yarışda 2 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblar. İbrahim Yusubov (90 kq) və Vüsal Əliyev (80 kq) qızıl, Sahib Dadaşov (80 kq) isə bürünc mükafata sahib çıxıb.

    çimərlik güləşi Dünya Seriyası final mərhələsi İbrahim Yusubov Vüsal Əliyev Sahib Dadaşov

