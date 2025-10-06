İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Fərdi
    • 06 oktyabr, 2025
    • 09:13
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın gənc cüdoçusu bürünc medal qazanıb

    Azərbaycanın gənc cüdoçusu Məhəmməd Musayev (66 kq) Perunun paytaxtı Limada keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, idmançı üçüncü yer uğrunda görüşdə komanda yoldaşı Nizami İmranovla üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşmadan qalib ayrılan M.Musayev bürünc mükafata sahib çıxıb.

    cüdo medal Məhəmməd Musayev dünya çempionatı
