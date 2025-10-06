Dünya çempionatı: Azərbaycanın gənc cüdoçusu bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 06 oktyabr, 2025
- 09:13
Azərbaycanın gənc cüdoçusu Məhəmməd Musayev (66 kq) Perunun paytaxtı Limada keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, idmançı üçüncü yer uğrunda görüşdə komanda yoldaşı Nizami İmranovla üz-üzə gəlib.
Qarşılaşmadan qalib ayrılan M.Musayev bürünc mükafata sahib çıxıb.
