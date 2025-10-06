ЧМ: Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль
- 06 октября, 2025
Азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мусаев (66 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лиме.
Как сообщает Report, в поединке за третье место спортсмен встретился со своим товарищем по команде Низами Имрановым.
Победивший в этой встрече Мусаев стал обладателем бронзовой медали.
