    ЧМ: Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль

    Индивидуальные
    • 06 октября, 2025
    • 09:30
    Азербайджанский дзюдоист Мухаммед Мусаев (66 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Лиме.

    Как сообщает Report, в поединке за третье место спортсмен встретился со своим товарищем по команде Низами Имрановым.

    Победивший в этой встрече Мусаев стал обладателем бронзовой медали.

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın gənc cüdoçusu bürünc medal qazanıb

