Azərbaycanlı boks hakimi Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında ədaləti qoruyacaq
Fərdi
- 03 fevral, 2026
- 14:08
Azərbaycanlı boks hakimi Fərhad Rəhmanov Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında ədaləti qoruyacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından bildirilib.
Beynəlxalq dərəcəli referi bununla bağlı yerli federasiyadan xüsusi dəvət alıb.
F.Rəhmanov məktəblilər, yeniyetmələr və gənclər arasında ölkə çempionatında neytral hakim funksiyasını yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, Ər-Riyadda keçiriləcək yarış fevralın 4-də başlayacaq və 4 gün davam edəcək.
