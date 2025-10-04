Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb
Fərdi
- 04 oktyabr, 2025
- 18:01
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Rəvan Həsənzadə (48 kq) III MDB Oyunlarında qızıl medal əldə edib.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, o, finalda Belarus idmançısını üstələyib.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarının güləş yarışları oktyabrın 7-də başa çatacaq.
