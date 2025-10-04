İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 04 oktyabr, 2025
    • 18:01
    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Rəvan Həsənzadə (48 kq) III MDB Oyunlarında qızıl medal əldə edib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, o, finalda Belarus idmançısını üstələyib.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarının güləş yarışları oktyabrın 7-də başa çatacaq.

