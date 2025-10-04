Азербайджанский борец вольного стиля завоевал золотую медаль на III Играх СНГ
- 04 октября, 2025
- 18:09
Азербайджанский борец вольного стиля Раван Гасанзаде (48 кг) завоевал золотую медаль на III Играх СНГ.
Как передает Report, в финале он одержал победу над спортсменом из Беларуси.
Отметим, что соревнования по борьбе в рамках III Игр СНГ завершатся 7 октября.
