İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanın olimpiya çempionu Hidayət Heydərov Perudakı turnirdə iştirak edəcək

    Fərdi
    • 08 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Azərbaycanın olimpiya çempionu Hidayət Heydərov Perudakı turnirdə iştirak edəcək
    Hidayət Heydərov

    Azərbaycanın olimpiya çempionu olan cüdoçuları Hidayət Heydərov (73 kq) və Zelim Kotsoyev (100 kq) Perunun paytaxtı Limada keçiriləcək Qran-pri turnirinə qatılacaqlar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Yarışda kişilərdən ibarət millinin baş məşqçisi Riçard Trautman, böyük məşqçi Elxan Məmmədov və qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatifin başçılığı altında 9 çəki dərəcəsində 17 cüdoçu (14 kişi, 3 qadın) mübarizə aparacaq.

    Turan Bayramov, Əhməd Yusifov (hər ikisi 60 kq), Ruslan Paşayev, Rəşad Yelkiyev (hər ikisi 66 kq) Hidayət Heydərov, Rəşid Məmmədəliyev (hər ikisi 73 kq), Vüsal Qələndərzadə, Ömər Rəcəbli (hər ikisi 81 kq), Vüqar Talıbov, Murad Fətiyev (hər ikisi 90 kq), Zelim Kotsoyev, Əjdər Bağırov (hər ikisi 100 kq), Uşanqi Kokauri, Kənan Nəsibov (hər ikisi +100 kq), Könül Əliyev (48 kq), Xədicə Qədəşova, Aydan Vəliyeva (hər ikisi 52 kq) tatamiyə çıxacaqlar.

    Qeyd edək ki, yarış oktyabrın 11-13-də baş tutacaq.

    cüdo Azərbaycan hidayət heydərov qran-pri olimpiya çempionları

    Son xəbərlər

    12:27

    Sabah Şərurun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    12:27
    Foto

    ASA-nın həmtəşkilatçılığı ilə Sloveniyada beynəlxalq konqres keçirilib

    Fərdi
    12:21

    HƏMAS və İsrail arasında girov və məhbusların siyahılarının mübadiləsi aparılıb

    Digər ölkələr
    12:19

    Ərdoğan: Türkiyə-ABŞ münasibətlərində yeni mərhələ başlayıb

    Region
    12:18

    DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyununu norveçli hakim idarə edəcək

    Futbol
    12:17

    Türkiyə lideri: TDT üzvləri müdafiə xərclərini artırmaq üçün addımlar atır

    Region
    12:13

    Travmanın müalicəsində müasir yanaşmalar

    Sağlamlıq
    12:11

    Sabah 28 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:09

    Azərbaycan Omanla regional səviyyədə birgə investisiyaların genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti