    Azərbaycanın iki boksçusu Rusiyada beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaq

    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 13:11
    Azərbaycanın iki boksçusu Rusiyada beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaq

    Azərbaycanın iki boksçusu bu gün Rusiyanın Çita şəhərində start götürən gənclər arasında "Eurasian Dauria cup" beynəlxalq turnirində mübarizə aparacaq.

    "Report" Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, məşqçi Ceyhun Əbiyevin rəhbərliyi altında rinqə Nihat Qasımov (51 kq) və Vüsal Xəlilov (63,5 kq) çıxacaqlar.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 13-də yekunlaşacaq yarışa ümumilikdə 150 boksçu qatılıb.

    boks Azərbaycan Boks Federasiyası Rusiya Beynəlxalq turnir

