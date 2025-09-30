İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 30 sentyabr, 2025
    • 10:24
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medal əldə edib.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbəri verir ki, üzgüçü Oqtay Hüseynov birinci yeri tutub.

    O, 400 metr məsafəyə qarışıq üzmə yarışında bütün rəqiblərini qabaqlayıb.

    Rusiyalı Ilia Iamshanov ikinci, Belarusdan olan Maksim Malyshka üçüncü yeri tutub.

    Azərbaycanın daha bir üzgüçüsü III MDB Oyunlarında bürünc medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Eqor Maynitskiy üçüncü yeri tutub.

    O, 200 metr məsafəyə bras üsulu ilə üzmədə fərqlənib. Rusiyalı İlia Yaşmanov qızıl, Balarusdan olan Maksim Malyşka gümüş medala sahib çıxıb.

