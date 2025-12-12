WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Milli Məclisin dekabrın 16-na olan plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    • 12 dekabr, 2025
    • 14:57
    Milli Məclisin dekabrın 16-na olan plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclisin dekabrın 16-na təyin edilən plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, gündəliyə 10 məsələ daxil edilib:

    1. "Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Nazirliyi arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair Anlaşma Memorandumu"nun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.

    2. "Kosmonavtların xilas edilməsi, kosmonavtların geri qaytarılması və kosmik fəzaya çıxarılmış obyektlərin geri qaytarılması haqqında Saziş"ə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.

    3. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ruanda Respublikası Hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.

    4. "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

    5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsində, "Nəqliyyat haqqında" və "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

    6. "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında", "Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında", "Dövlət rüsumu haqqında", "Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında" və "Standartlaşdırma haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

    7. "Dövlət rüsumu haqqında" və "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

    8. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

    9. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, "Sosial sığorta haqqında" və "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

    10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində, "Həmkarlar ittifaqları haqqında", "Sosial sığorta haqqında", "Bələdiyyələrin statusu haqqında", "Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında", "Azərbaycan Respublikasında vərəmlə mübarizə haqqında", "Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında", "Gənclər siyasəti haqqında", "Yaşayış minimumu haqqında", "Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında", "Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında", "İşsizlikdən sığorta haqqında", "Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında", "Məşğulluq haqqında" və "Hesablama Palatası haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (birinci oxunuş).

    Milli Məclis Plenar iclas gündəlik

    Son xəbərlər

    15:17

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

    Biznes
    15:14

    Pakistanda Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı görüş keçirilib

    Xarici siyasət
    15:01

    Cozef Hrabina: Azərbaycan və Slovakiya müdafiə sənayesi sahəsində birgə müəssisələr yarada bilər

    Xarici siyasət
    14:58

    İraqın sabiq prezidenti BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı olacaq

    Digər ölkələr
    14:57

    Milli Məclisin dekabrın 16-na olan plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    14:52
    Foto

    Növbəti köç Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:50

    Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıb

    Energetika
    14:45

    Zelenskinin Polşa prezidenti ilə görüşü baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    14:42

    Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti