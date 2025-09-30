Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО
Индивидуальные
- 30 сентября, 2025
- 10:30
Азербайджанский спортсмен завоевал еще одну золотую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, пловец Огтай Гусейнов занял первое место в комплексном плавании на дистанции 400 м.
Представитель РФ Илья Ямшанов занял второе место, Максим Малышко из Беларуси - третье.
10:13 Еще один азербайджанский пловец завоевал бронзовую медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает из Гянджи корреспондент Report, Егор Майницкий занял третье место.
Он отличился в плавании брассом на дистанции 200 м. Золотую медаль завоевал представитель РФ Илья Яшманов, серебряную - Максим Малышко из Беларуси.
