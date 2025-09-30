Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 30 сентября, 2025
    • 10:30
    Азербайджанский спортсмен завоевал еще одну золотую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, пловец Огтай Гусейнов занял первое место в комплексном плавании на дистанции 400 м.

    Представитель РФ Илья Ямшанов занял второе место, Максим Малышко из Беларуси - третье.

    10:13 Еще один азербайджанский пловец завоевал бронзовую медаль на III Играх СНГ.

    Как сообщает из Гянджи корреспондент Report, Егор Майницкий занял третье место.

    Он отличился в плавании брассом на дистанции 200 м. Золотую медаль завоевал представитель РФ Илья Яшманов, серебряную - Максим Малышко из Беларуси.

