Azərbaycan təmsilçiləri həvəskar MMA üzrə dünya çempionatında iki medal qazanıblar
Fərdi
- 20 oktyabr, 2025
- 15:02
Serbiyanın Novi Sad şəhərində UWW (Dünya Güləş Birliyi) tərəfindən keçirilən həvəskar MMA üzrə dünya çempionatında Azərbaycan idmançıları bir gümüş və bir bürünc medal qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Təmcilçilərimizdən Sərdar Sərdarlı gümüş, Gündüz Nəbiyev isə bürünc medala sahib çıxıb.
