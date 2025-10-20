İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycan təmsilçiləri həvəskar MMA üzrə dünya çempionatında iki medal qazanıblar

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:02
    Azərbaycan təmsilçiləri həvəskar MMA üzrə dünya çempionatında iki medal qazanıblar

    Serbiyanın Novi Sad şəhərində UWW (Dünya Güləş Birliyi) tərəfindən keçirilən həvəskar MMA üzrə dünya çempionatında Azərbaycan idmançıları bir gümüş və bir bürünc medal qazanıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Təmcilçilərimizdən Sərdar Sərdarlı gümüş, Gündüz Nəbiyev isə bürünc medala sahib çıxıb.

    MMA medal Sərdar Sərdarlı Dünya Güləş Birliyi Gündüz Nəbiyev

