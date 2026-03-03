Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıblar
- 03 mart, 2026
- 16:08
Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə beynəlxalq təlim-məşq toplanışı start götürüb.
"Report" xəbər verir ki, hazırlıq prosesinə Azərbaycanın 19 cüdoçusu (12 kişi, 7 qadın) qatılıb.
İdmançılara kişilərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Riçard Trautman, böyük məşqçilər – Elçin İsmayılov, Robert Kravçik, qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi Amina Abdellatif və məşqçi İmarverdi Məmmədov başçılıq edir.
13 ölkənin iştirak etdiyi təlim düşərgəsi martın 6-da başa çatacaq.
