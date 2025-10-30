Azərbaycan Atletika Federasiyasında hakimlər üçün seminar keçirilib
Fərdi
- 30 oktyabr, 2025
- 20:18
Azərbaycan Atletika Federasiyasında keçirilən hakimlər üçün seminara yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, iştirakçılar test imtahanı verərək nəzəri biliklərini yoxlayıblar və seminarın sonunda sertifikatlarla təltif olunublar.
Seminarın məqsədi hakimlərin peşəkar bacarıqlarını artırmaq və beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyətini təmin etməkdən ibarət olub.
Qeyd edək ki, sınaqlar oktyabrın 27-dən 30-dək keçirilib.
Son xəbərlər
20:50
Gürcüstanın keçmiş infrastruktur nazirinin evində axtarış aparılıbRegion
20:41
Nazirlik: Hərbi qulluqçuların pensiya təyinatı yeni qaydada aparılacaqSosial müdafiə
20:39
Reza Deqati: "Yaradan" filmi tarixi faktları çatdırırMedia
20:36
Foto
TİKA sədri Hikmət Hacıyevlə görüşübXarici siyasət
20:33
Naxçıvanın 2026-cı il büdcəsi Ali Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunubDigər
20:32
"Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasındakı növbəti matçında heç-heçə edibKomanda
20:27
İran "Telegram"ın fəaliyyətinin bərpası üzrə danışıqlara başlayıbRegion
20:22
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində çıxış edibFərdi
20:18
Foto