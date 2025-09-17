Azərbaycan atleti Tokioda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni başa vurub
Fərdi
- 17 sentyabr, 2025
- 17:42
Azərbaycan atleti Əlhəm Nağıyev Tokioda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni başa vurub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Atletika Federasiyasından bildirilib.
O, 200 metr məsafəyə qaçışda 48-ci yeri tutub. Məsafəni 21.10 saniyəyə qət edən Ə.Nağıyev yarımfinala yüksələ bilməyib.
Qeyd edək ki, idmançı seçmə mərhələdə botsvanalı olimpiya çempionu Letsil Teboqo ilə eyni start xəttini paylaşıb.
Son xəbərlər
18:04
Sabah Zabratda qaz olmayacaqEnergetika
18:02
Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
17:57
İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edibRegion
17:56
Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmürRegion
17:55
"Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişibBiznes
17:54
Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıbBiznes
17:53
Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyibDigər ölkələr
17:53
"Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edirFutbol
17:51