Avropa çempionatı: Hidayət Heydərov bu gün mübarizəyə başlayır
Fərdi
- 17 aprel, 2026
- 09:05
Azərbaycanın daha bir idmançısı Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən cüdo üzrə Avropa çempionatında bu gün mübarizəyə başlayacaq.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, son olimpiya çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) tatamiyə çıxacaq.
O, 1/16 finalda Konstantinos Tsaparasla (Yunanıstan) qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, ötən gün mübarizəyə qoşulan 7 idmançıdan ikisi - Əhməd Yusifov (60 kq) və Turan Bayramov (66 kq) bürünc medal qazanıb.
Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq.
