Хидаят Гейдаров начинает борьбу на ЧЕ по дзюдо в Грузии

Очередной азербайджанский спортсмен сегодня приступает к борьбе на чемпионате Европы по дзюдо в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, на татами выйдет олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг).

В 1/16 финала он встретится с Константиносом Цапарасом (Греция).

Напомним, что вчера двое из 7 азербайджанских дзюдоистов, принявших участие в соревнованиях – Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) – завоевали бронзовые медали.

Чемпионат Европы завершится 19 апреля.