Хидаят Гейдаров начинает борьбу на ЧЕ по дзюдо в Грузии
Индивидуальные
- 17 апреля, 2026
- 09:51
Очередной азербайджанский спортсмен сегодня приступает к борьбе на чемпионате Европы по дзюдо в столице Грузии Тбилиси.
Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, на татами выйдет олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг).
В 1/16 финала он встретится с Константиносом Цапарасом (Греция).
Напомним, что вчера двое из 7 азербайджанских дзюдоистов, принявших участие в соревнованиях – Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) – завоевали бронзовые медали.
Чемпионат Европы завершится 19 апреля.
