Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Хидаят Гейдаров начинает борьбу на ЧЕ по дзюдо в Грузии

    Очередной азербайджанский спортсмен сегодня приступает к борьбе на чемпионате Европы по дзюдо в столице Грузии Тбилиси.

    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, на татами выйдет олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг).

    В 1/16 финала он встретится с Константиносом Цапарасом (Греция).

    Напомним, что вчера двое из 7 азербайджанских дзюдоистов, принявших участие в соревнованиях – Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) – завоевали бронзовые медали.

    Чемпионат Европы завершится 19 апреля.

    Последние новости

    13:31

    Баррак: Вашингтон и Анкара в скором времени урегулируют вопрос санкций

    Другие страны
    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    12:51

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

    Энергетика
    Лента новостей