    Avropa çempionatı: Azərbaycanın iki boksçusu finala, biri yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:56
    Avropa çempionatı: Azərbaycanın iki boksçusu finala, biri yarımfinala yüksəlib

    Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən U-15 Avropa çempionatında Azərbaycanın iki boksçusu finala, biri yarımfinala yüksəlib..

    "Report" xəbər verir ki, 66 kq-da Nurlan Müseyibli Vladimir Versesjanla (Estoniya) üz-üzə gəlib.

    O, döyüşün taleyini ilk raundda həll edib. Tam üstünlüklə qələbə qazanan və özü üçün azı bürünc medalı təmin edən Müseyibli yarımfinalda Arda Fidanla (Türkiyə) gücünü yoxlayacaq.

    Qız boksçularının mübarizəsində isə millinin 2 üzvü finala yüksəlib. Nəsrin Abdullazadə (40 kq) yarımfinalda Elliemay Feterstonu (İrlandiya) 4:1 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 28:29) hesabı ilə məğlub edib. Təmsilçimiz həlledici görüşdə Madlin Laverik-Arnotla (İngiltərə) qarşılaşacaq.

    Xumar Cəfərli (75 kq) Alina Papaşvili (Ukrayna) ilə dueli aktivinə yazıb. İlk raundda tam üstünlüklə qalib gələn boksçu finalda Yağmur Eryurtlə (Türkiyə) qüvvəsini sınayacaq.

    Qeyd edək ki, 32 ölkədən 369 idmançının qatıldığı yarışa oktyabrın 25-də yekun vurulacaq.

