İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Atıcılıq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 07 sentyabr, 2025
    • 13:03
    Atıcılıq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub

    Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə güllə və stend atıcılığı üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Atıcılıq Mərkəzində baş tutan yarışda müxtəlif kateqoriyalar üzrə 100-dən artıq idmançı mübarizə aparıb.   5 gün davam edən mübarizələrdən sonra mükafatçılar bəlli olub.

    Qaliblərə medal, fəxri diplom və xüsusi mükafatlar təqdim olunub.  

    Azərbaycan çempionatının qalibləri:  

    25 metr məsafəyə kiçik çaplı tapançadan atəş üzrə (qadınlar): 1. Zeynəb Sultanova 2. Nilufər Səmədli 3. Sofiya Barxalova

    25 metr məsafəyə kiçik çaplı tapançadan atəş üzrə (kişilər):

    1. Ruslan Lunev

    2. İmran Qarayev

    3. Cəfər Sultanlı  

    50 metr məsafəyə kiçik çaplı tapançadan atəş üzrə:

    1. Rəsul Məmmədov

    2. Hacı Musayev

    3. Vladislav Kalmıkov  

    50 metr məsafəyə 3 vəziyyətdə tüfəng ilə atəş açma:

    1. Nigar Ramazanova

    2. Əliməmməd Hüseynov

    3. Üzeyir Tapdıqlı  

    10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş üzrə(qadınlar):

    1. Sofiya Barxalova

    2. Xanna Əliyeva

    3. Zeynəb Sultanova

    10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş üzrə (kişilər):

    1. Oleq Kerjankin

    2. Hacı Musayev

    3. Rəsul Məmmədov

    10 metr məsafəyə pnevmatik tüfəngdən atəş üzrə (qadınlar):

    1. Elvina Əfsanə

    2. Nigar Ramazanova

    3. Jalə Bayramova

    10 metr məsafəyə pnevmatik tüfəngdən atəş üzrə (kişilər):

    1. Üzeyir Tapdıqlı

    2. Əliməmməd Hüseynov

    3. Ruslan Qəhrəmanov  

    10 metr məsafəyə pnevmatik tapançadan atəş üzrə (qarışıq komanda):

    1. Leyli Əliyeva – Elvin Astanov

    2. Zeynəb Sultanova – Vladislav Kalmıkov

    3. Xanna Əliyeva – Hacı Musayev

    10 metr məsafəyə pnevmatik tüfəngdən atəş üzrə (qarışıq komanda):

    1. Jalə Bayramova – Üzeyir Tapdıqlı

    2. Nuranə Əliyeva – Ruslan Qəhrəmanov

    3. Nigar Ramazanova – Ramiz Xəlilov  

    Qadınlar arasında səngər stendi atıcılığı:

    1. Nərmin Cəfərova

    2. Aydan Camalova

    3. Alina Rəfixanova  

    Kişilər arasında səngər stendi atıcılığı:

    1. Əli Hüseynli

    2. Mirmömin Ağazadə

    3. Tamerlan Məmmədov

    Qadınlar arasında dairəvi stend atıcılığı:

    1. Nurlana Cəfərova

    2. Riqina Meftaxetdinova

    3. Şölə Quliyeva  

    Kişilər arasında dairəvi stend atıcılığı:

    1. Cavid Həsənov

    2. Niyaz Ağazadə

    3. Fuad Qurbanov

    atıcılıq Azərbaycan çempionatı

    Son xəbərlər

    13:24

    Yaponiyanın baş naziri istefa verəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:20
    Foto

    Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün əlavə imtahanlar keçirib - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    13:03
    Foto

    Atıcılıq üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri bəlli olub

    Fərdi
    12:58

    Antalyanın polis rəisi həbs edilib

    Region
    12:48

    Nəsimi rayonunda evdə meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    12:44
    Foto

    Bakıda "Koreya səfiri kuboku" keçirilib

    Fərdi
    12:33

    Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:29

    Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

    Ekologiya
    12:26

    Azərbaycan - Ukrayna oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti