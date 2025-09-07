Определились победители чемпионата Азербайджана по стрельбе

Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией стрельбы Азербайджана подвело итоги чемпионата республики по пулевой и стендовой стрельбе.

Как сообщает Report, в соревнованиях, проходивших в Бакинском стрелковом центре, приняли участие более 100 спортсменов в различных категориях, турнир длился пять дней.

Победителям были вручены медали, почетные дипломы и специальные призы.

Победители чемпионата Азербайджана:

Стрельба из малокалиберного пистолета на дистанцию 25 метров (женщины):

1. Зейнаб Султанова

2. Нилуфар Самедли

3. София Бархалова

Стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров (мужчины):

1. Руслан Лунев

2. Имран Гараев

3. Джафар Султанлы

Стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров:

1. Расул Мамедов

2. Гаджи Мусаев

3. Владислав Калмыков

Стрельба из винтовки в 3 положениях с дистанции 50 метров:

1. Нигяр Рамазанова

2. Алимамед Гусейнов

3. Узеир Тапдыглы

Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (женщины):

1. София Бархалова

2. Ханна Алиева

3. Зейнаб Султанова

Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (мужчины):

1. Олег Кержанкин

2. Гаджи Мусаев

3. Расул Мамедов

Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (женщины):

1. Эльвина Афсана

2. Нигяр Рамазанова

3. Жаля Байрамова

Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (мужчины):

1. Узеир Тапдыглы

2. Алимаммед Гусейнов

3. Руслан Гахраманов

Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (смешанная команда):

1. Лейли Алиева – Эльвин Астанов

2. Зейнаб Султанова – Владислав Калмыков

3. Ханна Алиева – Гаджи Мусаев

Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (смешанная команда):

1. Жаля Байрамова – Узеир Тапдыглы

2. Нурана Алиева – Руслан Гахраманов

3. Нигяр Рамазанова – Рамиз Халилов

Траншейный стенд среди женщин:

1. Нармин Джафарова

2. Айдан Джамалова

3. Алина Рафиханова

Траншейный стенд среди мужчин:

1. Али Гусейнли

2. Мирмомин Агазаде

3. Тамерлан Мамедов

Круглый стенд среди женщин:

1. Нурлана Джафарова

2. Ригина Мефтахатдинова

3. Шоля Гулиева

Круглый стенд среди мужчин:

1. Джавид Гасанов

2. Нияз Агазаде

3. Фуад Гурбанов