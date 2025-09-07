Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    07 сентября, 2025
    • 14:03
    Определились победители чемпионата Азербайджана по стрельбе

    Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией стрельбы Азербайджана подвело итоги чемпионата республики по пулевой и стендовой стрельбе.

    Как сообщает Report, в соревнованиях, проходивших в Бакинском стрелковом центре, приняли участие более 100 спортсменов в различных категориях, турнир длился пять дней.

    Победителям были вручены медали, почетные дипломы и специальные призы.

    Победители чемпионата Азербайджана:  

    Стрельба из малокалиберного пистолета на дистанцию 25 метров (женщины):

    1. Зейнаб Султанова

    2. Нилуфар Самедли

    3. София Бархалова

    Стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров (мужчины):

    1. Руслан Лунев

    2. Имран Гараев

    3. Джафар Султанлы  

    Стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров:

    1. Расул Мамедов

    2. Гаджи Мусаев

    3. Владислав Калмыков  

    Стрельба из винтовки в 3 положениях с дистанции 50 метров:

    1. Нигяр Рамазанова

    2. Алимамед Гусейнов

    3. Узеир Тапдыглы  

    Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (женщины):

    1. София Бархалова

    2. Ханна Алиева

    3. Зейнаб Султанова

    Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (мужчины):

    1. Олег Кержанкин

    2. Гаджи Мусаев

    3. Расул Мамедов

    Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (женщины):

    1. Эльвина Афсана

    2. Нигяр Рамазанова

    3. Жаля Байрамова

    Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (мужчины):

    1. Узеир Тапдыглы

    2. Алимаммед Гусейнов

    3. Руслан Гахраманов  

    Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (смешанная команда):

    1. Лейли Алиева – Эльвин Астанов

    2. Зейнаб Султанова – Владислав Калмыков

    3. Ханна Алиева – Гаджи Мусаев

    Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (смешанная команда):

    1. Жаля Байрамова – Узеир Тапдыглы

    2. Нурана Алиева – Руслан Гахраманов

    3. Нигяр Рамазанова – Рамиз Халилов  

    Траншейный стенд среди женщин:

    1. Нармин Джафарова

    2. Айдан Джамалова

    3. Алина Рафиханова  

    Траншейный стенд среди мужчин:

    1. Али Гусейнли

    2. Мирмомин Агазаде

    3. Тамерлан Мамедов

    Круглый стенд среди женщин:

    1. Нурлана Джафарова

    2. Ригина Мефтахатдинова

    3. Шоля Гулиева  

    Круглый стенд среди мужчин:

    1. Джавид Гасанов

    2. Нияз Агазаде

    3. Фуад Гурбанов

