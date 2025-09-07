Определились победители чемпионата Азербайджана по стрельбе
- 07 сентября, 2025
- 14:03
Министерство молодежи и спорта совместно с Федерацией стрельбы Азербайджана подвело итоги чемпионата республики по пулевой и стендовой стрельбе.
Как сообщает Report, в соревнованиях, проходивших в Бакинском стрелковом центре, приняли участие более 100 спортсменов в различных категориях, турнир длился пять дней.
Победителям были вручены медали, почетные дипломы и специальные призы.
Победители чемпионата Азербайджана:
Стрельба из малокалиберного пистолета на дистанцию 25 метров (женщины):
1. Зейнаб Султанова
2. Нилуфар Самедли
3. София Бархалова
Стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров (мужчины):
1. Руслан Лунев
2. Имран Гараев
3. Джафар Султанлы
Стрельба из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров:
1. Расул Мамедов
2. Гаджи Мусаев
3. Владислав Калмыков
Стрельба из винтовки в 3 положениях с дистанции 50 метров:
1. Нигяр Рамазанова
2. Алимамед Гусейнов
3. Узеир Тапдыглы
Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (женщины):
1. София Бархалова
2. Ханна Алиева
3. Зейнаб Султанова
Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (мужчины):
1. Олег Кержанкин
2. Гаджи Мусаев
3. Расул Мамедов
Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (женщины):
1. Эльвина Афсана
2. Нигяр Рамазанова
3. Жаля Байрамова
Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (мужчины):
1. Узеир Тапдыглы
2. Алимаммед Гусейнов
3. Руслан Гахраманов
Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров (смешанная команда):
1. Лейли Алиева – Эльвин Астанов
2. Зейнаб Султанова – Владислав Калмыков
3. Ханна Алиева – Гаджи Мусаев
Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров (смешанная команда):
1. Жаля Байрамова – Узеир Тапдыглы
2. Нурана Алиева – Руслан Гахраманов
3. Нигяр Рамазанова – Рамиз Халилов
Траншейный стенд среди женщин:
1. Нармин Джафарова
2. Айдан Джамалова
3. Алина Рафиханова
Траншейный стенд среди мужчин:
1. Али Гусейнли
2. Мирмомин Агазаде
3. Тамерлан Мамедов
Круглый стенд среди женщин:
1. Нурлана Джафарова
2. Ригина Мефтахатдинова
3. Шоля Гулиева
Круглый стенд среди мужчин:
1. Джавид Гасанов
2. Нияз Агазаде
3. Фуад Гурбанов