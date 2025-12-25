Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

    • 25 декабря, 2025
    • 04:47
    В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

    Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка на площади 2 тыс. кв. м. из-за атаки БПЛА.

    Как передает Report, об этом сообщает оперштаб Краснодарского края РФ в Telegram-канале.

    "В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

    В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

