В порту Темрюка из-за атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами
В регионе
- 25 декабря, 2025
- 04:47
Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка на площади 2 тыс. кв. м. из-за атаки БПЛА.
Как передает Report, об этом сообщает оперштаб Краснодарского края РФ в Telegram-канале.
"В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
