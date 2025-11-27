İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT

    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Energetika
    • 27 noyabr, 2025
    • 11:19
    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şərur rayonunun üç kəndində qaz təchizatı məhdudlaşdırılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Şərur rayonunun Düdəngə, Zeyvə və Cəlilkənd kəndlərində korroziyaya uğramış boru xətlərinin təmiri ilə əlaqədar olaraq ümumilikdə 1598 abonentin təbii qaz təchizatı dayandırılıb.

    Bildirilib ki, qazın verilişi saat 12:30-dan etibarən mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.

    Naxçıvan Şərur rayonu qaz

    Son xəbərlər

    11:40

    Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    11:39

    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:29

    Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    11:28

    Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"

    Futbol
    11:19

    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Energetika
    11:11

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Maliyyə
    11:09

    Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlər

    Xarici siyasət
    11:08

    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    11:04

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti