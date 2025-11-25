İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Sabah Sumqayıtın bir hissəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 13:30
    Sabah Sumqayıtın bir hissəsində qaz olmayacaq

    Sabah Sumqayıt şəhərinin bəzi ərazilərində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, balans qovşağının mövcud şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar noyabrın 26-da Sumqayıt şəhəri Çerkassi küçəsi 50-ci məhəllə ünvanında qaz təchizatında məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq.

    Görüləcək işlərlə bağlı sabah saat 10:00-dan etibarən, həmin ərazidə yaşayan 600 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Qazın verilişi işlər yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.

    Sumqayıt qaz fasilə

