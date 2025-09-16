Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək
Energetika
- 16 sentyabr, 2025
- 17:43
Sabah Pirallahı rayonunun Pirallahı qəsəbəsinin bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
Bildirilir ki, Pirallahı qəsəbəsi, S.Bağırov küçəsində qaz xəttinin dayaqlar üzərinə qaldırılması ilə əlaqədar sentyabrın 17-də saat 10:00-dan etibarən işlər başa çatanadək qaz təchizatı dayandırılacaq.
Qaz təchizatı dayandırılan müddətdə Pirallahı qəsəbəsi, Fioletov, S.Vurğun, S.Bağırov küçələrinin və 40-cı məhəllə adlanan ərazinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
