    Sabah Binəqədinin bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:07
    Sabah Binəqədinin bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Sabah Bakının Binəqədi rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, "Tbilisi prospekti" orta təzyiqli qaz xətti üzərinə tənzimləyici qurğunun və filtrin quraşdırılması ilə əlaqədar oktyabrın 16-da saat 09:30-dan qaz təchizatı dayandırılacaq.

    Təmir-quraşdırma işləri görülən müddətdə Binəqədi rayonunun 6, 7, 8 və 9-cu mikrorayonlarında, M.Ə.Rəsulzadə, Xutor və Biləcəri qəsəbələrinin bir hissəsində istehlakçıların qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    Azəriqaz Binəqədi SOCAR

