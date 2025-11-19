İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Sabah Biləsuvarın 3 kəndində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 19 noyabr, 2025
    • 14:53
    Sabah Biləsuvarın 3 kəndində qaz olmayacaq

    Sabah Biləsuvar rayonunun 3 kəndində qaz təchizatının müvəqqəti dayandırılması planlaşdırılır.

    Bu barədə "Report"un Muğan bürosuna Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Lənkəran Regional Qaz İstismarı İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qaz təchizatının dayandırılmasına səbəb rayonun Dərvişli kəndində yerləşən tam orta məktəbin təbii qazla təmin edilməsidir.

    Aparılacaq təmir işlər səbəbindən saat 09:30-dan etibarən, işlər tamamlananadək Amankənd, Dərvişli və Aşağı Cürəli kəndləri üzrə ümumilikdə 1 600 abonentin qaz təchizatının müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.

    Son xəbərlər

    15:11

    Rusiyanın Ternopol şəhərini atəşə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 19-a çatıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:10

    Stiv Uitkoff Türkiyədəki danışıqlarda HƏMAS lideri ilə görüşməyəcək - YENİLƏNİB

    Region
    15:09

    Sabirabad xəstəxanasının rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq vəzifəlilərinin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:08
    Foto

    Növbəti köç karvanı Sos kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:06

    Sos sakini: Yenidən qurulan kəndimizə böyük sevinc hissi ilə qayıdırıq

    Daxili siyasət
    15:05
    Foto
    Video

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    İncəsənət
    15:03

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağının vaxtı dəyişdirilib, gündəliyi genişləndirilib

    Biznes
    15:03
    Foto

    SOCAR Şamaxı-Qobustan ərazisində aparılan tədqiqat proqramının nəticələrini açıqlayıb

    Energetika
    14:57

    "AzFina" onun üzvləri ilə əməkdaşlıq etməyən banklara xəbərdarlıq edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti