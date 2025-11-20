İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Rumıniya Azərbaycandan neft alışını 48 %-dən artırıb

    Energetika
    • 20 noyabr, 2025
    • 10:29
    Rumıniya Azərbaycandan neft alışını 48 %-dən artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Rumıniyaya 869 min 568,72 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 475 milyon 935,69 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 48,5 %, dəyəri isə 35,7 % çoxdur.

    Rumıniyaya ixrac edilən xam neftin Azərbaycanını ümumi neft ixracında payı 4,19 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan ümumi dəyəri 10 milyard 849 milyon 719,29 min ABŞ dolları olan 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 40 milyard 862 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 21 milyard 637 milyon ABŞ dolları ixracın, 19 milyard 225 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Rumıniya Dövlət Gömrük Komitəsi neft Neft ixracı
    Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%

