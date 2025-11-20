Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Энергетика
    • 20 ноября, 2025
    • 11:01
    Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%

    В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал в Румынию 869 568,72 тонны сырой нефти на сумму 475 млн 935,69 тыс. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 48,5% и 35,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Доля экспорта нефти в Румынию в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 4,19%.

    экспорт нефть Румыния
    Rumıniya Azərbaycandan neft alışını 48 %-dən artırıb

