Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%
Энергетика
- 20 ноября, 2025
- 11:01
В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал в Румынию 869 568,72 тонны сырой нефти на сумму 475 млн 935,69 тыс. долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 48,5% и 35,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Доля экспорта нефти в Румынию в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 4,19%.
