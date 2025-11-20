Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%

В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал в Румынию 869 568,72 тонны сырой нефти на сумму 475 млн 935,69 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 48,5% и 35,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доля экспорта нефти в Румынию в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 4,19%.