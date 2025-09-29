İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Pərviz Şahbazov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    • 29 sentyabr, 2025
    • 15:34
    Oktyabrın 10-da, saat 11:00-da energetika naziri Pərviz Şahbazov Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbul "Naxçıvan Enerji" MMC-nin inzibati binasında (Naxçıvan şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi 1/12) olacaq.

    Qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar qeydiyyatdan keçmək üçün nazirliyin "974" Çağrı Mərkəzi, 598-16-55 "Qaynar Xətt"i, 598-16-53/54 (daxili 1145, 1146) telefon nömrələri (əlaqələndirici şəxs: Əzizə Cəfərova), [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Həmçinin nazirliyin www.minenergy.gov.az internet səhifəsində yaradılmış "Qəbula yazılmaq" bölməsi vasitəsilə də müraciət etmək mümkündür.

    Pərviz Şahbazov Vətəndaş qəbulu Naxçıvan

