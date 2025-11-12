İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    OPEC 2025-2026-cı illərdə neftə tələbatın artım proqnozunu saxlayıb

    Energetika
    • 12 noyabr, 2025
    • 21:16
    OPEC 2025-ci ildə neftə tələbatın artım tempi proqnozunu gündəlik 1,3 milyon barel, 2026-cı ildə isə 1,38 milyon barel səviyyəsində saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın aylıq hesabatında deyilir.

    Hesabata əsasən, bu il tələbin həcmi gündəlik 105,14 milyon barel, 2026-cı ildə isə 106,52 milyon barel təşkil edəcək.

    Cari ilin rübləri üzrə dünyada neftə olan tələbat göstəricilərində cüzi dəyişikliklər olub: birinci rübdə tələb 104,26 milyon barel, ikinci rübdə 104,21 milyon barel, üçüncü rübdə 105,49 milyon barel, dördüncü rübdə isə 106,57 milyon barel səviyyəsində qiymətləndirilir.

    OPEC neft proqnoz
