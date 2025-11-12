OPEC 2025-2026-cı illərdə neftə tələbatın artım proqnozunu saxlayıb
Energetika
- 12 noyabr, 2025
- 21:16
OPEC 2025-ci ildə neftə tələbatın artım tempi proqnozunu gündəlik 1,3 milyon barel, 2026-cı ildə isə 1,38 milyon barel səviyyəsində saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın aylıq hesabatında deyilir.
Hesabata əsasən, bu il tələbin həcmi gündəlik 105,14 milyon barel, 2026-cı ildə isə 106,52 milyon barel təşkil edəcək.
Cari ilin rübləri üzrə dünyada neftə olan tələbat göstəricilərində cüzi dəyişikliklər olub: birinci rübdə tələb 104,26 milyon barel, ikinci rübdə 104,21 milyon barel, üçüncü rübdə 105,49 milyon barel, dördüncü rübdə isə 106,57 milyon barel səviyyəsində qiymətləndirilir.
Son xəbərlər
22:25
Azərbaycan klubu Çelenc Kubokundakı ilk matçında uduzubKomanda
22:24
FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Fransa klubuna məğlub olubKomanda
22:11
ABŞ Energetika Nazirliyi "Brent" neftinin qiyməti üzrə proqnozunu 68,76 dollara yüksəldibDigər ölkələr
21:46
Rubio G7-dən olan həmkarları ilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edibDigər ölkələr
21:28
Fidan: HƏMAS Qəzzada nizamlamaya hazır olduğunu nümayiş etdirirDigər ölkələr
21:23
Foto
Dünya Bankı ilə kənd təsərrüfatı və suvarma sahəsində yeni layihə müzakirə olunubASK
21:20
Azərbaycan cüdoçuları Qran-Pri turnirində iştirak edəcəklərFərdi
21:16
OPEC 2025-2026-cı illərdə neftə tələbatın artım proqnozunu saxlayıbEnergetika
20:51