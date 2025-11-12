ОПЕК повысила прогноз роста добычи нефти в странах вне организации

ОПЕК повысила прогноз роста предложения жидких углеводородов (ЖУВ) из стран не-ОПЕК+ на 2025 год до 920 тыс. б/с.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

Месяцем ранее этот показатель прогнозировался на уровне 810 тыс. б/с, что означает повышение оценки на 110 тыс. б/с.

Таким образом, общее предложение стран не-ОПЕК+ в текущем году прогнозируется на уровне 54,11 млн б/с.

Изменения обусловлены, прежде всего, переоценкой ожиданий предложения в текущем году со стороны США: прогноз роста добычи был повышен на 100 тыс. б/с, до 410 тыс. б/с, что предусматривает рост производства ЖУВ в стране до 22,17 млн б/с.

ОПЕК отмечает, что, помимо Соединенных Штатов, драйверами роста поставок нефти в 2025 году из стран вне альянса станут Бразилия, Канада и Аргентина.