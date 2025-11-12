Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    ОПЕК повысила прогноз роста добычи нефти в странах вне организации

    Энергетика
    • 12 ноября, 2025
    • 17:57
    ОПЕК повысила прогноз роста добычи нефти в странах вне организации

    ОПЕК повысила прогноз роста предложения жидких углеводородов (ЖУВ) из стран не-ОПЕК+ на 2025 год до 920 тыс. б/с.

    Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

    Месяцем ранее этот показатель прогнозировался на уровне 810 тыс. б/с, что означает повышение оценки на 110 тыс. б/с.

    Таким образом, общее предложение стран не-ОПЕК+ в текущем году прогнозируется на уровне 54,11 млн б/с.

    Изменения обусловлены, прежде всего, переоценкой ожиданий предложения в текущем году со стороны США: прогноз роста добычи был повышен на 100 тыс. б/с, до 410 тыс. б/с, что предусматривает рост производства ЖУВ в стране до 22,17 млн б/с.

    ОПЕК отмечает, что, помимо Соединенных Штатов, драйверами роста поставок нефти в 2025 году из стран вне альянса станут Бразилия, Канада и Аргентина.

    ОПЕК жидкие углеводороды прогноз

    Последние новости

    18:19

    Токаев: Объем торговли между Казахстаном и РФ планируется довести до $30 млрд

    В регионе
    18:08
    Фото

    Открыт специальный курс медподготовки для военных спецназначения

    Армия
    18:05

    Джейхун Джалилов освобожден от должности премьер-министра Нахчывана

    Внутренняя политика
    17:57

    ОПЕК повысила прогноз роста добычи нефти в странах вне организации

    Энергетика
    17:55
    Фото

    Байрамов обсудил с послом Бангладеш предстоящие в Азербайджане международные мероприятия

    Внешняя политика
    17:43

    Канада расширила санкционный список в отношении России

    Другие страны
    17:39

    Казахстан и Россия подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

    В регионе
    17:35
    Фото

    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ДОПОЛНЕНО

    Внутренняя политика
    17:31

    Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 90 тыс. б/с

    Энергетика
    Лента новостей