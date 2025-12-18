Украина и Бельгия обсудили применение замороженных активов РФ
- 18 декабря, 2025
- 18:42
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обсудили механизмы использования замороженных российских активов.
Как передает Report, об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
"Вместе с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером обсудили механизмы использования замороженных российских активов. Я понимаю все опасения Бельгии, однако решение по репарационному кредиту должно быть принято. Оно является справедливым и обеспечит долгосрочные для Украины", - написал он.
Кроме того, стороны затронули вопросы координации дипломатических усилий между Европой и США для достижения мира, перспективы членства Украины в Евросоюзе, поддержку ее энергетической системы и восстановления.
Зеленский выразил благодарность Бельгии за поддержку Украины с начала полномасштабной войны, а также отметил вклад страны в инициативу PURL.