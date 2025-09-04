İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Nazir: "Cəbrayıl enerji qovşağı Ermənistan üzərindən "yaşıl enerji"nin Avropaya çatdırılması üçün həllini gözləyən vacib məsələlərdəndir"

    Energetika
    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:44
    Nazir: Cəbrayıl enerji qovşağı Ermənistan üzərindən yaşıl enerjinin Avropaya çatdırılması üçün həllini gözləyən vacib məsələlərdəndir
    Pərviz Şahbazov

    Naxçıvan və Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə, oradan isə Avropaya elektrik enerjisinin çatdırılmasını təmin edəcək "yaşıl enerji" ixrac infrastrukturlarının yaradılması iki ölkənin enerji gündəliyinin əsas prioritetlərindən biridir.

    "Report"un Türkiyə bürosunun verdiyi məlumata görə, bunu Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov bu gün İzmir şəhərində keçirilən Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, ilkin mərhələdə Naxçıvanda istehsal olunacaq 1 000 MVt-lıq enerjinin Türkiyə və Avropa bazarlarına ixracı üçün zəruri proseslərin həyata keçirilməsi istiqamətində səylərin gücləndirilməsi vacibdir:

    "Proseslərin sürətləndirilməsi yeni reallıqlar fonunda xüsusilə aktuallaşır. Naxçıvanla Türkiyə arasında əlverişli elektrik enerjisi bağlantıları Azərbaycanın digər bölgələrindən, Xəzər dənizindən, həmçinin Qazaxıstan və Özbəkistandan gələcək "yaşıl enerji"nin "Cəbrayıl" enerji qovşağı vasitəsilə Ermənistan üzərindən Naxçıvana, oradan isə Türkiyə və Avropaya çatdırılması üçün həllini gözləyən vacib məsələlərdəndir".

    P.Şahbazov əlavə edib ki, "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə artıq Texniki Tapşırıqlar sənədi hazırlanıb:

    "Bu istiqamətdə intensiv tədbirlər görmək və planlaşdırılmış qrafik üzrə irəliləmək üçün vaxt yetişib. Hesab edirəm ki, bu Forum bütün layihələrin gedişatına mühüm töhfə verəcək".

    Pərviz Şahbazov Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu “Cəbrayıl” enerji qovşağı Ermənistan
    Rus Versiası Rus Versiası
    Пярвиз Шахбазов: Джебраилский энергоузел важен для доставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через Армению

    Son xəbərlər

    15:14

    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər"

    İKT
    15:12

    DSK: Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın və keçi-qoyunların sayı ən aşağı həddə düşüb

    ASK
    15:09

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Yeni mövsümdə hədəf ən güclü 8 komanda arasında yer almaqdır"

    Komanda
    15:05
    Foto

    Qubada "Hüquq və Dövlət" Könüllülər Düşərgəsi təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    15:04

    Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

    Elm və təhsil
    15:01

    "ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    İKT
    14:58

    Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edib

    Maliyyə
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirməyə cəhd göstərən qaçaqmalçılar saxlanılıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    14:55

    KOBİA "Rebuild Karabakh 2025" sərgisi ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti