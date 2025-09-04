Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Энергетика
    • 04 сентября, 2025
    • 15:13
    Пярвиз Шахбазов: Джебраилский энергоузел важен для доставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Армению

    Создание инфраструктуры для экспорта "зеленой" энергии из Азербайджана в Турцию и далее в Европу остается одним из главных приоритетов энергетической повестки двух стран.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на IV Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Измире.

    По его словам, на первом этапе в Турцию и Европу планируется экспортировать 1 000 МВт электроэнергии, которая будет производиться в Нахчыване. Для этого необходимо ускорить подготовительные процессы.

    "Ускорение процессов становится особенно актуальным с учетом новых реалий. Эффективные электроэнергетические соединения между Нахчываном и Турцией остаются одним из ключевых вопросов, ожидающих своего решения, для поставок "зелёной" энергии из других регионов Азербайджана, Каспийского моря, а также из Казахстана и Узбекистана через энергетический узел "Джебраил" по территории Армении в Нахчыван, а затем в Турцию и Европу", - отметил он.

    Шахбазов добавил, что по проекту "Зеленый энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" уже подготовлено Техническое задание.

    "Необходимо действовать интенсивно и придерживаться графика. Уверен, что форум внесет важный вклад в реализацию всех проектов", - отметил он.

