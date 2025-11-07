İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Energetika
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:41
    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi enerji effektivliyi fondunun vəsaitlərini idarə edəcək

    Prezident İlham Əliyev 22 dekabr 2017-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Nizamnaməsi"ndə dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, bundan sonra Agentlik enerji effektivliyi fondunun vəsaitini idarə edəcək, bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərəcək, eləcə də fondun vəsaiti hesabına "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında" qanunda nəzərdə tutulmuş stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirəcək.

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi enerji effektivliyi fondu
