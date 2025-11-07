Президент расширил полномочия Агентства по регулированию энерговопросов

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Устав Агентства по регулированию энергетических вопросов", утвержденный указом от 22 декабря 2017 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, отныне Агентство будет управлять средствами фонда энергоэффективности, осуществлять деятельность по другим направлениям, определенным в этом Уставе, а также реализовывать стимулирующие меры, предусмотренные в законе "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" за счет средств фонда.