İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan təbii qaz ixracını 5 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 4 milyard 380 milyon 705,94 min kubmetr həcmində təbii qaz ixrac edib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən xəbər verir.

    Azərbaycandan ixrac edilən təbii qazın dəyəri 1 milyard 285 milyon 413,26 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Hesabat dövründə ixrac edilən təbii qazın həcmi 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 4,6 % çox, dəyəri isə 17,1 % azdır.

    Hesabat ayında Azərbaycanın ümumi ixracında təbii qazın payı 35,07 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 6 milyard 264 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 3 milyard 665 milyon ABŞ dolları ixracın, 2 milyard 599 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 23,1 % azalıb, idxal isə 37,2 % azalıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Qaz ixracı
    Азербайджан экспортировал более 4,3 млрд кубометров газа с начала года
    Azerbaijan exported over 4.3BCM of gas since early year

