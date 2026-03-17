Азербайджан экспортировал более 4,3 млрд кубометров газа с начала года

В январе–феврале Азербайджан экспортировал более 4,38 млрд кубометров природного газа на сумму свыше $1,285 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспорта природного газа составил 4 млрд 380 млн 705,94 тыс. кубометров.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт нефти вырос на 4,6%, тогда как выручка снизилась на 17,1%.

В структуре экспорта Азербайджана за январь-февраль 2026 года доля природного газа составила 35,07%.