Азербайджан экспортировал более 4,3 млрд кубометров газа с начала года
Энергетика
- 17 марта, 2026
- 13:02
В январе–феврале Азербайджан экспортировал более 4,38 млрд кубометров природного газа на сумму свыше $1,285 млрд.
Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспорта природного газа составил 4 млрд 380 млн 705,94 тыс. кубометров.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт нефти вырос на 4,6%, тогда как выручка снизилась на 17,1%.
В структуре экспорта Азербайджана за январь-февраль 2026 года доля природного газа составила 35,07%.
