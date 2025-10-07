İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Almaniya şirkəti Qara dəniz sualtı enerji kabeli layihəsinə qoşulub

    Energetika
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:17
    Almaniya şirkəti Qara dəniz sualtı enerji kabeli layihəsinə qoşulub

    Almaniyanın "Siemens Energy Global GmbH & Co. KG" şirkəti və Azərbaycandan Gürcüstana və daha sonra Avropaya "yaşıl enerji"nin tədarükünü nəzərdə tutan Qara dəniz sualtı enerji kabeli layihəsinin idarə edilməsini həyata keçirən "Green Energy Corridor Power Company" (GECO) birgə müəssisəsi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, imzalanma mərasimi "Alman-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirilməsi Konfransı 2025" çərçivəsində baş tutub.

    Sazişdə HVDC texnologiyasından (yüksək gərginlikli birbaşa cərəyan ötürmə sistemi - red.) istifadə edilməklə "yaşıl enerji"nin ötürülməsi sahəsində əməkdaşlıq nəzərdə tutulur.

    Alman-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirilməsi Konfransı "Siemens Energy Global GmbH & Co. KG" GECO Qara dəniz sualtı enerji kabeli
