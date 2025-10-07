Немецкая компания присоединилась к проекту Черноморского подводного энергокабеля

Германская Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и совместное предприятие Green Energy Corridor Power Company (GECO), которое управляет проектом Черноморского подводного энергетического кабеля, предполагающего поставку зеленой энергии из Азербайджана в Грузию и далее в Европу, подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, подписание состоялось в рамках "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

Соглашение предусматривает сотрудничество в области передачи "зеленой энергии" с использованием технологии HVDC (высоковольтная линия электропередачи постоянного тока - ред.).

Напомним, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy. В 2023 году было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту. В том же году Совет министров Болгарии одобрил участие компании Bulgarian Energy Holding EAD в совместном предприятии по реализации проекта.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии - АО "АзерЭнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - подписали меморандум о создании СП, а в сентябре был заключен акционерный договор об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor (GECO).

На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой энергии". Строительство оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.