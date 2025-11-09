Ilham Aliyev shares post on military parade in Baku

Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package Military Parade
    09 November, 2025
    President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has shared a post on his social media accounts regarding the Military Parade dedicated to the fifth anniversary of the Victory in the Patriotic War.

    Report presents the post:

    Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в Баку

