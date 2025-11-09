Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в Баку

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Армия
    • 09 ноября, 2025
    • 00:26
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в социальных сетях публикацией о военном параде, проведенном в Баку по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

    Report представляет публикацию:

    Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Лента новостей