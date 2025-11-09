Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в Баку
Армия
- 09 ноября, 2025
- 00:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в социальных сетях публикацией о военном параде, проведенном в Баку по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.
Report представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в Баку
Последние новости
00:45
Видео
Колонна спецподразделения "Яраса" СВР Азербайджана прошла на параде в БакуВнутренняя политика
00:26
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в БакуАрмия
00:13
На военном параде в Баку прошла колонна спецподразделения МВДВнутренняя политика
00:00
В Азербайджане отмечается День Государственного флагаВнутренняя политика
23:51
Джейхун Байрамов заявил о перспективе подписания мирного договора с Арменией в 2026 годуВнешняя политика
23:29
МИД Азербайджана: Российские миротворцы были заранее осведомлены о начале антитеррористической операцииВнешняя политика
23:16
Фото
В Баку концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
23:10
Видео
На параде в Баку прошла колонна Нацгвардии Службы государственной охраныАрмия
23:08