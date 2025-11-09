Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib
Hərbi
- 09 noyabr, 2025
- 00:21
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi paradla bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
