Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Hərbi
    09 noyabr, 2025
    00:21
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi paradla bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в Баку

