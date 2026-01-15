Non-immigrant visas continue to be processed at US Embassy in Baku
- 15 January, 2026
- 14:30
Non-immigrant visas continue to be processed at the US Embassy in Baku, according to the embassy's statement posted on X, Report informs.
"We have noticed articles in local media claiming that the United States is suspending all visas for citizens of 75 countries, including Azerbaijan. This information is misleading, as the current pause applies only to immigrant (permanent residence) visa categories and does not affect legitimate non-immigrant visa applicants such as tourists, business travelers, students and exchange visitors. Non-immigrant visas continue to be processed at the U.S. Embassy in Baku," the embassy wrote on X.
Yerli mediada ABŞ-nin 75 ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın vətəndaşları üçün bütün viza növlərini dayandırdığı iddiası ilə bağlı məqalələrin yayımlandığını müşahidə etmişik. Bildiririk ki, bu məlumat həqiqəti əks etdirmir: sözügedən fasilə yalnız immiqrant (daimi yaşayış)… pic.twitter.com/5aSkOGAOcJ— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) January 15, 2026