    Посольство США: Прием заявлений на неиммиграционные визы в Баку продолжается

    Внешняя политика
    • 15 января, 2026
    • 14:20
    Посольство США: Прием заявлений на неиммиграционные визы в Баку продолжается

    Посольство США в Баку продолжает прием заявлений на неиммиграционные визы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

    В дипмиссии опровергли публикации в ряде местных СМИ с утверждениями о том, что США якобы приостановили выдачу всех видов виз гражданам 75 стран, включая Азербайджан.

    "Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Речь идет исключительно о временной паузе в оформлении иммиграционных виз, предназначенных для постоянного проживания. Это решение не затрагивает рассмотрение заявлений на неиммиграционные визы, включая туристические и деловые поездки, а также визы для обучения и участия в обменных программах", - говорится в сообщении.

