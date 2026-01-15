Посольство США: Прием заявлений на неиммиграционные визы в Баку продолжается
- 15 января, 2026
- 14:20
Посольство США в Баку продолжает прием заявлений на неиммиграционные визы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане.
В дипмиссии опровергли публикации в ряде местных СМИ с утверждениями о том, что США якобы приостановили выдачу всех видов виз гражданам 75 стран, включая Азербайджан.
"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Речь идет исключительно о временной паузе в оформлении иммиграционных виз, предназначенных для постоянного проживания. Это решение не затрагивает рассмотрение заявлений на неиммиграционные визы, включая туристические и деловые поездки, а также визы для обучения и участия в обменных программах", - говорится в сообщении.
Yerli mediada ABŞ-nin 75 ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın vətəndaşları üçün bütün viza növlərini dayandırdığı iddiası ilə bağlı məqalələrin yayımlandığını müşahidə etmişik. Bildiririk ki, bu məlumat həqiqəti əks etdirmir: sözügedən fasilə yalnız immiqrant (daimi yaşayış)… pic.twitter.com/5aSkOGAOcJ— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) January 15, 2026