    ABŞ səfirliyi: Bakıda qeyri-immiqrant viza müraciətlərinin qəbulu davam edir

    Xarici siyasət
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:07
    ABŞ səfirliyi: Bakıda qeyri-immiqrant viza müraciətlərinin qəbulu davam edir

    ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyində qeyri-immiqrant viza müraciətlərinin qəbulu davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Diplomatik missiyadan bildirilib ki, yerli mediada ABŞ-nin 75 ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın vətəndaşları üçün bütün viza növlərini dayandırdığı iddiası ilə bağlı məqalələrin yayımlandığını müşahidə ediblər:

    "Bildiririk ki, bu məlumat həqiqəti əks etdirmir: sözügedən fasilə yalnız immiqrant (daimi yaşayış) vizalarına aiddir və turist, işgüzar səfər, tələbə və mübadilə proqramları üzrə qeyri-immiqrant viza müraciətlərinə şamil edilmir".

    Посольство США: Прием заявлений на неиммиграционные визы в Баку продолжается
    Non-immigrant visas continue to be processed at US Embassy in Baku

