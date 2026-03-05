Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council
    Foreign policy
    • 05 March, 2026
    • 18:05
    Moldova's foreign minister to visit Azerbaijan

    Moldova's Foreign Minister Mihai Popșoi will visit Azerbaijan.

    Report informs that the Moldovan minister is expected to hold a number of meetings, as well as a joint press conference with his Azerbaijani counterpart Jeyhun Bayramov.

    Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

    Moldova's foreign minister to visit Azerbaijan

