Moldova's foreign minister to visit Azerbaijan
Foreign policy
- 05 March, 2026
- 18:05
Moldova's Foreign Minister Mihai Popșoi will visit Azerbaijan.
Report informs that the Moldovan minister is expected to hold a number of meetings, as well as a joint press conference with his Azerbaijani counterpart Jeyhun Bayramov.
