    Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 17:51
    Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

    Moldovanın xarici işlər naziri Mihai Popşoy Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, moldovalı nazirin bir sıra görüşlər keçirəcəyi, eləcə də azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir.

    Moldova's foreign minister to visit Azerbaijan

