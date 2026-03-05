Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 17:51
Moldovanın xarici işlər naziri Mihai Popşoy Azərbaycana səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, moldovalı nazirin bir sıra görüşlər keçirəcəyi, eləcə də azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilir.
