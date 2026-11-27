Azerbaijani, Estonian foreign ministers begin one-on-one meeting in Baku
Foreign policy
- 27 November, 2026
- 12:15
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A one-on-one meeting has begun between Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov and visiting Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna in Baku.
Report informs, citing a post on the Azerbaijani Foreign Ministry's X account.
Happening now: Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun welcomes Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia Margus Tsahkna @Tsahkna at the Ministry of Foreign Affairs. 🇦🇿🇪🇪 https://t.co/UrAz81trZm— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 27, 2026
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