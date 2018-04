UEFA Champions League 3rd qualifying round games revealed - LIST

Baku. UEFA Champions League 3rd qualifying round games revealed, Report informs. Karabakh FC of Azerbaijan is also in the list.

III Qualifying Roung games:

Panathinaikos (Greece) vs. Bruges (Belgium)

Young Boys (Switzerland) vs. Monaco (France)

CSKA Moscow (Russia) vs. Sparta Prague (Czech Republic)

Rapid Vienna (Austria) vs. Ajax (Netherlands)

Fenerbahce (Turkey) vs. Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Lech Poznan (Poland) vs. Basel (Switzerland)

Milsami Orhei (Moldova) vs. Skenderbeu (Albania)

HJK Helsinki (Finland) vs. Astana (Kazakhstan)

Celtic (Scotland) vs. Qarabag (Azerbaijan)

Steaua Bucharest (Romania) vs. Partizan (Serbia)

Midtjylland (Denmark) vs. APOEL (Cyprus)

Maccabi Tel-Aviv (Israel) vs. Viktoria Plzen (Czech Republic)

Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Molde (Norway)

Videoton (Hungary) vs. BATE Borisov (Belarus)

Salzburg (Austria) vs. Malmo (Sweden).

First-leg matches will be held on July 28-29, second-leg matches on August 4-5.